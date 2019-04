Buku Harry Potter and the Philosophers Stone cetakan pertama ini terjual Rp 1,2 miliar.

WOW, Buku Harry Potter Langka Terjual Rp 1,2 Miliar, Padahal Ada Salah Ketik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jika Anda benar-benar penggemar nomor satu buku karya JK Rowling, mungkin Anda tak keberatan untuk mengeluarkan uang miliaran rupiah.

Seperti yang dilakukan oleh seseorang ketika balai lelang Bonham melelang sebuah buku Harry Potter.

Rumah lelang di London, Inggris, itu berhasil menjual buku Harry Potter and the Philosopher's Stone senilai 90.047 dollar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Diwartakan CNN, Sabtu (30/3/2019), buku tersebut merupakan edisi pertama dari novel yang memperkenalkan Harry, Hermione, Ron, dan tokoh lainnya pada 1997.

Buku itu merupakan salah satu dari sekitar 500 salinan buku yang beredar di dunia.

Menurut rumah lelang Bonham, buku tersebut merupakan terbitan pertama JK Rowling.

Saat itu, dia belum dikenal sehingga hanya menerbitkan 500 eksemplar buku Harry Potter and the Philosopher's Stone (Sorcerer's Stone di AS).

Yang membuat buku ini juga memiliki keunikan lainnya adalah keberadaan typo atau kesalahan ketik.

Fortune mencatat, kesalahan ketik itu seperti "Philosopher's" yang ditulis "Philosphere's" pada bagian sampul bawah.