VIDEO: Kegiatan The Gade Clean and Gold PT Pegadaian Area Pontianak

Kegiatan The Gade Clean and Gold PT Pegadaian Area Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Pegadaian (Persero) Area Pontianak menggelar acara yang bertema The Gade Clean and Gold di Kantor Pegadaian, Jalan Sulung Lelanang, Pontianak pada pukul 09.00 - 13.30 WIB. Senin (1/04/2019)

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Pemimpin Wilayah IV PT Pegadaian (Persero) Balikpapan, Edy Purwanto, Kepala OJK Kalbar, dan sejumlah Kepala SKPD Kota Pontianak.

Acara The Gade Clean and Gold juga dihibur dengan tarian daerah dari Sanggar Bouhenville.

Setelah itu peresmian The Gade Clean & Gold PT. Pegadaian (Persero) Area Pontianak dengan menandatangani Prasasti The Gade Clean & Gold oleh Pemimpin Wilayah IV PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan dan Walikota Pontianak.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan penyerahan bantuan program The Gade Clean & Gold Secara Simbolik dari Pemimpin Wilayah IV PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan kepada Walikota Pontianak berupa dua unit motor Tiga Roda Merk Viar, tiga unit gerobak sampah, satu unit alat Pencacah Plastik, Branding, Renovasi Taman dan Pengecoran Jalan Masuk Bangunan Bank Sampah, Pembuatan Gerbang Perumahan Kawasan The Gade Clean & Gold dan Pembuatan dua Taman dan Branding The Gade Clean & Gold.

Kemudan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan dan Foto Bersama ke Lokasi Branding Taman Kota di pertigaan Jalan Sulung Lelanang, Diponegoro dan di simpang Empat Depan Kantor Pegadaian Cabang Pontianak.

Dan yang terakhir kunjungan ke Bank Sampah Palm Asri Kelurahan Pal V, dengan melakukan penyerahan secara simbolis alat pencacah sampah plastik oleh Pemimpin Wilayah IV PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan sekaligus memberikan sosialisasi tentang tabungan emas Pegadaian dan sosialisasi tentang Pengolahan Sampah. (mia)