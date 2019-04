Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Timur, dilangsungkan di E-Warong Rofik Jalan Tani Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Senin (1/3/2019).

Personel Polsek Pontianak Timur Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai PKH

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID., PONTIANAK – Personil Polsek Pontianak Timur memonitoring Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Timur.

Dimana Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Timur, dilangsungkan di E-Warong Rofik Jalan Tani Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Senin (1/3/2019).

Adapun bantuan BPNT dan PKH yang disalurkan berupa Beras sebanyak 349 karung dengan jumlah perkarung 9 kilogram jadi jumlah keseluruhannya 3141 kilogram, Jumlah Telur sebanyak 1.745 butir.

Jumlah masyarakat miskin yang menerima Bantuan Dana Non Tunai sebanyak dengan Jumlah Total warga 349 orang dengan perincian penerimaan setiap masyarakat miskin mendapatkan 1 karung beras dengan berat 9 kg dan telur sebannyak 5 butir dengan total tunai bila di uangkan sebesar Rp.110.000.

Setelah masyarakat menerima bantuan tersebut kemudian diberikan Sticker Rumah Tangga Prasejahtera Kota Pontianak, untuk ditempel didepan rumah penerima bantuan dan sewaktu dicek oleh pihak dinas sosial tidak menempelkan sticker tersebut maka bantuan akan dicabut.

Kapolsek Pontianak Timur, Kompol Suhar mengatakan bahwa personil Polsek Pontianak Timur, melakukan pengamanan selama Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH).

"Guna memastikan situasi dalam keadaan aman terkendali, kegiatan tersebut dilakukan pengaman oleh personil Polsek Pontianak Timur," tegasnya.

Untuk diketahui, Bahwa dana non tunai yang diterima oleh masyarakat miskin disalurkan melalui ATM masing-masing penerima. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai sebelum menerima bantuan menunjukan bukti ATM kepengawas E-Warong sesuai nama penerima agar petugas tidak salah sasaran dalam penyalurannya.

Bantuan Pangan Non Tunai yg disalur sekarang adalah bantuan bulan februari. Dana Pangan non Tunai disalurkan oleh pengawas E-Warong an. TEJA MSi. Dari dinas Sosial kota Pontianak.

Lebih lanjut, Kapolsek mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari yakni tanggal 01-03 April 2019 pukul 08.00-selesai. Dan kegiatan tersebut dilakukan pengaman oleh personil Polsek Ptk Timur.

"Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program Kementerian sosial RI untuk warga miskin yaitu program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut disalurkan setiap bulan dan penyalurannya sesuai jadwal yg ditentukan oleh oleh Dinas Sosial Kota," pungkanya.