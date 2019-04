Klasemen Sementara MotoGP 2019 usai MotoGP Argentina, Poin Valentino Rossi Dekati Marc Marquez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentino Rossi sukses memangkas jarak poin dengan Marc Marquez di klasemen sementara MotoGP 2019.

Saat ini, Valentino Rossi sudah mengumpulkan 31 poin sementara Marc Marquez saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2019 dengan 45 poin.

Andrea Dovizioso berada di posisi tiga dengan 41 poin. Sementara itu, Bagnaia ada di posisi 18 dengan 2 poin.

Pebalap Malaysia, H Syahrin saat ini berada di posisi dua puluh tanpa satu poinpun.

MotoGP Argentina 2019 dimenangkan Marc Marquez yang akhirnya mengkudeta posisi Dovizioso dari puncak klasemen.

He has done it!

Marc Marquez wins the Argentina GP but Valentino Rossi has pipped Andrea Dovizioso to second!#MotoGP #ArgentinaGP pic.twitter.com/rbDD3dvnWI