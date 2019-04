Kelola Sampah Jadi Emas, Pegadaian Pontianak Luncurkan Program The Gade Clean and Gold

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - PT Pegadaian (Persero) Area Pontianak mengenalkan program penukaran sampah menjadi tabungan emas melalui Bank Sampah Kota Pontianak. Program pemilahan sampah tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengkapitalisasi sampah menjadi tabungan emas.

“Kami memiliki Program Bersih-bersih yang sebenarnya adalah program Corporate Social Responsibility (CSR), jadi tajuknya Pegadaian Bersih-bersih. Supaya gampang diingat dan lebih milenial, maka kami beri nama The Gade Clean and Gold,” kata Pemimpin PT Pegadain Kantor Wilayah (Kanwil) IV Balikpapan, Edy Purwanto disela kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, di halaman Kantor PT Pegadaian Cabang Pontianak, Jl Hos Cokroaminoto No 264 (Pasar Mawar Pontianak), Senin (1/4/2019).

Djelaskannya bahwa Program Bersih-bersih ‘The Gade Clean and Gold’ Pegadaian merupakan upaya memperingati Hari Sampah Nasional dan juga bersamaan dengan HUT ke-118 PT Pegadaian (Persero). Dengan tujuan mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah untuk dikonversi menjadi tabungan emas Pegadaian.

Kegiatan memilah sampah, dikatakannya dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber penghidupan warga dari pemanfaatan kembali sampah.

"Program ini sebuah pembelajaran kepada masyarakat Pontianak tentang berinvestasi emas di Pegadaian seraya dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang benar. Dan memberikan nilai di mana sampah yang dikelola dan dipilah bisa dijual hasilnya ditabungkan di Pegadaian dengan Tabungan Emas Pegadaian," terang Edy Purwanto,

Pada kesempatan ini Pegadaian juga ingin lebih memperdayakan Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak. Untuk itu Pegadaian juga memberikan bantuan berupa dua motor tiga roda merk Viar, tiga gerobak sampah, satu alat pencacah plastik yang berkapasitas 1 ton per hari, branding renovasi taman dan pengecoran jalan masuk bangunan Bank Sampah, pembuatan gerbang perumahan kawasan The Gade Clean & Gold, dan pembuatan dua taman dan branding The Gade Clean & Gold.

"Kami dari Pegadaian Kanwil Kalimantan ingin semua terkoordinasi dengan baik. Seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota bahwa diharapkan perusahaan itu mau dan mampu menunjukkan perannya di lingkungannya, baik di pemkot maupun di masyarkaat," jelas Edy Purwanto.

Maka dari itu, dikatakannya CSR Pegadaian tahun ini difokuskan pada bersih-bersih. Satu di antaranya dengan meluncurkan program The Gade Clean and Gold yang diharapkan agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungannya supaya makin bersih.

"Jadi intinya supaya kita peduli terhadap lingkungan dan juga peduli terhadap masa depan. Sehingga ada nilai tambah yang didapatkan masyarakat," pungkasnya.