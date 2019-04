Crash di MotoGP Argentina 2019, Maverick Vinales Anggap Insidennya Wajar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap tim Monster Energy YamahaMotoGP, Maverick Vinales, menyebut insidennya dengan Franco Morbidelli pada balapan MotoGP Argentina 2019 merupakan hal yang wajar.

Maverick Vinales terpaksa menelan pil pahit saat menjalani balapan di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina, Minggu (31/3/2019) sore waktu setempat.

Pembalap Spanyol itu gagal finis lantaran bertabrakan dengan rider Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, pada lap terakhir, tepatnya di tikungan 7.

Gara-gara insiden crash ini, Vinales dan Morbidelli terjatuh dari motor masing-masing dan dipastikan gagal menyelesaikan balapan.



Menanggapi kejadian itu, Vinales menilai insiden crash tersebut adalah hal yang biasa.

Dia juga telah memaafkan Morbidelli.

"Saya benar-benar tak paham apa yang terjadi, Morbidelli mungkin melakukan kesalahan. Namun, setiap pembalap bisa saja melakukan kesalahan termasuk juga saya pada seri-seri MotoGP mendatang," ucap Vinales yang dikutip BolaSport.com dari speedweek.

"Terlepas semua kesulitan yang saya temui selama balapan, saya pikir saya bisa mengakhiri seri ini di urutan keenam," kata Vinales lagi.

Pasca-MotoGP Argentina 2019, Maverick Vinales masih tertahan di urutan ke-11 klasemen sementara pembalap musim ini.

Seri ketiga MotoGP 2019 akan berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), 12-14 April mendatang.