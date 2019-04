BTS Rilis Foto Konsep yang Dreamy untuk Comeback "Map Of The Soul: Persona", Cek Juga Trailernya!

BTS Rilis Foto Konsep yang Dreamy untuk Comeback "Map Of The Soul: Persona", Cek Juga Trailernya!



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS Merilis Foto Konsep Pertama yang Dreamy untuk Kembalinya "Map Of The Soul: Persona"

BTS baru saja merilis foto konsep baru mereka untuk album comeback mendatang mereka yang berjudul "Map Of The Soul: Persona" yang akan segera dirilis pada 12 April.

Dilansir dari Koreaboo, untuk versi pertama dari foto konsep menunjukkan para anggota menggunakan pakaian kasual dan berpose beragam, berfoto selfie dan terlihat seperti bersenang-senang.

Di versi kedua, kita bisa melihat BTS mempersiapkan diri di depan cermin dengan pakaian yang membuat kita berpikir mereka sedang bersiap-siap untuk keluar.

Apakah kamu siap untuk serangkaian foto konsep baru yang lembut dari BTS ini saat mereka bersiap untuk comeback mereka?

#Versi 1