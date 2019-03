LIVE Streaming MotoGP Malam ini, Lihat Kenangan Manis Valentino Rossi di Hari Ini (Video)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP akan memulai balapan seri ke duanya, Senin (01/04/2019) pukul 01.00 WIB dini hari nanti.

Momentum jelang balapan kali ini, bertepatan dengan kenangan manis seorang VR46 23 tahun lalu, pada 31 Maret 1996.

MotoGP mencatat, pada tanggal yang sama 23 tahun lalu, pembalap legendaris asal Italia mengukir prestasi dengan mengkir debut pertama di kejuaraan dunia, MotoGP Malaysia.

Balapan yang dilangsungkan di sirkuit Shah Alam itu, menjadi catatan awal The Doctor (julukan VR46) mengukir rekor demi rekor di pentas tertingga adu cepat sepeda motor MotoGP.

MotoGP pun lantas memposting video bersejarah tersebut di Instagram MotoGP dengan caption kekaguman akan ketangguhan VR46 tetap bertahan di MotoGP setelah melewati masa lebih dari dua dekade.

"On this day 23 years ago... @ValeYellow46 was making his World Championship debut at the #MalaysianGP