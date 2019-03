Himbasi Universitas Tanjungpura Gelar Lomba Puisi Tingkat SMP/MTS se-Kota Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lomba puisi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (Himbasi) Fakultas Ilmu Keguruan, dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura menggelar Lomba puisi tingkat SMP/MTS Se-Kota Pontianak dan Kubu Raya sebagai rangkaian dari Peringatan Chairil Anwar dan HUT ke-32 Himbasi.

Ketua Panitia Lomba puisi, Egi Ropemi mengatakan dalam rangka peringatan Chairil anwar dan HUT ke 32 Himbasi ,selain lomba puisi ada lagi kegiatan lainnya.

Namun khusus pelaksanaan lomba puisi Himbasi bekerjasama dengan Sentul Cafe untuk tempat penyelenggaraannya, di Jalan MT. Haryono, sabtu ( 30/3/2019).

"Rangkaian kegiatan selain ini ada Stand up Stand Up Comedy Show dan kita kerja sama dengan Stand Up Comedy Pontianak, dan ada lomba baca puisi tingkat SMP MTS se Kota Pontianak dan Kubu Raya kita kerja sama dengan Sentul Cafe untuk pelaksanaan kegiatannya setelah ini nanti ada kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Amal Jariyah di Rasau Jaya," ujar Egi disela kegiatan lomba puisi.

Kemudian nantu juga akan diadakan seminar nasional pada 25 April di Auditorium Untan, malam puncak penutupan acara akan di datangkan G-star Petrus Mahendra Selegram yang sering mengcover lagu.

"Untuk hari ini lomba baca puisi , SMP di Kota Pontianak dan Kubu Raya ada 19 peserta dengan tema mengenang Chairil Anwar dengan berpuisi," imbuhnya.

Untuk sistemnya mereka mendaftar dengan info yang telah disampaikan ke sekolah-sekolah berupa surat undangan, dan untuk juri yang diambil adalah penulis-penulis yang paham tentang sastra.

"Antusias dari peserta sangat baik karena walaupun ada keterlambatan info dari panitia kemarin yang daftar tidak sesuai dengan waktu yang ada dari info yang kami sampaikan itu," ujarnya.

Diselenggarakan kegiatan ini pertama adalah untuk mengenang Chairil Anwar dan puisi yang dilombakan semuanya karya Chairil Anwar yaitu puisi kepada kawan dan puisi aku.

"Selain itu juga kita dari fakultas keguruan ilmu pendidikan juga melihat minat, serta potensi yang ada dari siswa tingkat SMP yang ada di kota Pontianak dan Kubu Raya," jelasnya.

Secara simbolis hadiah dan pemenangnya diumumkan pada hari perlombaan dan untuk oembagian hadiah secara langsung pada malam puncaknya.

Harapan saya dengan kegiatan ini yang pertama selain memperkenalkan Himbasi ke khalayak umum di Kota Pontianak dan Kubu Raya, juga kita bisa sebagai wadah untuk adik sisswa di tingkat SMP dan MTs yang ada di kota Pontianak ini menampilkan minat bakat nya di bidang seni terkhusus bidang sastra dengan membaca puisi," tutupnya.