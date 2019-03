Harumkan Nama Indonesia! Putri Nia Ramadhani Bawa Pulang 4 Medali di Kejuaraan Internasional

Putri Nia Ramadhani Bawa Pulang 4 Medali di Kejuaraan Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar bahagia datang dari putri sulung pasangan selebritis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Mikhayla Zalindra Bakrie berhasil memboyong 3 medali emas dan 1 medaliperak dalam ajang lomba Gymnastic di Bangkok, Thailand.

Bocah 6 tahun tersebut nampaknya tak hanya membanggakan keluarga namun juga nama Indonesia.

Ditemani kedua orang tua Mikhayla berjuang dalam perlombaan yang digelar pada Sabtu (31/3/2019) kemarin.

Melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya, Nia pun meluapkan rasa bangganya terhadap sang putri.

Dengan membagikan video sang putri kala tengah melompat indah, Nia pun mengatakan jika dirinya sangatlah bangga sebagai orangtua.

"I am Beyond PROUD! She did her BEST! Got 3 Gold and 1 Silver! #proudparent," tulis @ramadhaniabakrie.

Tak hanya itu, Nia juga menyebut jika kemenangan Mikhayla adalah hadiah terbaik dari ulang tahun pernikhannya bersama sang suami, Ardi Bakrie.

"This is the best Wedding Anniversary gift from Mikha to us @ardibakrie," tulis @ramadhaniabakrie.