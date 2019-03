VIDEO : Grandfinal The Voice Indonesia, Rambu Pukau Coach Lewat Lagu We Are The Champion

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ajang pencarian bakat bertajuk The Voice Indonesia di GTV berlangsung Kamis (28/03/2019) malam ini WIB.

Delapan kontestan telah menunjukkan penampilan terbaik pada babak Grandfinal The Voice Indonesia.

Dapat giliran tampil kelima, Rambu membawakan lagu We Are The Champion yang dipopulerkan oleh Queen.

Lagu yang dikonsep layaknya paduan suara terlihat menyatu dengan karakter suara Rambu.

Coach Nino memuji penampilan Rambu yang dinilainya memukau.

"Dalam setiap episode, kamu berikan yang terbaik. Di saat ini, kamu mengeluarkan hal yang tepat di lagu yang tepat," kata dia.

"Kamu tidak punya beban. Kamu menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir di sini tidak menunjukkan beban," timpal Nino.

Sementara itu, Coach Anggun mengakui sejak audisi pertama, pelantun lagu "Mimpi" itu yakin rambu akan berada di babak grandfinal The Voice Indonesia.

"Semua yang ada di sini adalah semua peserta pilihan orang-orang Indonesia dan pilihan kami sebagai coach," ungkap Anggun.