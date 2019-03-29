Jangan Lewatkan! Jadwal Sepakbola April 2019, Ada 10 Bigmatch Seru Live RCTI
Salah satu duel yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan Manchester United dan FC Barcelona pada perempat final Liga Champions.
Jangan Lewatkan! Jadwal Sepakbola April 2019, Ada 10 Bigmatch Seru Live RCTI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para pencinta sepak bola akan dimanjakan dengan partai-partai seru yang tersaji di sepanjang April 2019.
Tinggal beberapa hari lagi untuk bulan berganti April.
Dalam 30 hari ke depan, RCTI bakal menayangkan 17 pertandingan yang 10 di antaranya merupakan bigmatch.
Salah satu duel yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan Manchester United dan FC Barcelona pada perempat final Liga Champions.
Leg pertama berlangsung di Old Trafford pada 10 April, sedangkan laga kedua bergulir di Camp Nou tujuh hari kemudian.
Dari Liga Inggris, ada bentrokan Liverpool versus Chelsea yang dilangsungkan 14 April.
Pertarungan seru lainnya dari Negeri Ratu Elizabeth II adalah derbi Manchester pada 25 April dini hari WIB.
Klub kebanggaan warga Jakarta, Persija, juga punya jadwal tanding.
Macan Kemayoran akan dihadapkan pada Ceres Negros penyisihan grup Piala AFC, 23 April.
Berikut ini jadwal siaran RCTI selama April 2019:
- ARSENAL vs NEWCASTLE (LIGA INGGRIS)
Selasa 02 April 2019 01.30 dini hari WIB
- WOLVERHAMPTON vs MAN UNITED (LIGA INGGRIS)
Rabu 03 April 2019, 01.00
- SOUTHAMPTON vs LIVERPOOL (LIGA INGGRIS)
Sabtu 06 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- CHELSEA vs WEST HAM UNITED (LIGA INGGRIS)
Selasa 09 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- LIVERPOOL vs PORTO (LIGA CHAMPIONS)
Rabu 10 April 2019, 02.30 dini hari WIB
- MAN UNITED vs BARCELONA (LIGA CHAMPIONS)
Kamis 11 April 2019, 02.30 dini hari WIB
- ARSENAL vs NAPOLI (LIGA EUROPA)
Jumat 12 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- MAN UNITED vs WEST HAM (LIGA INGGRIS)
Sabtu 13 April 2019, 23.00
- LIVERPOOL vs CHELSEA (LIGA INGGRIS)
Minggu 14 April 2019, 22.00
- BARCELONA vs MAN UNITED (LIGA CHAMPIONS)
Rabu 17 April 2019, 02.30 dini hari WIB
- PORTO vs LIVERPOOL (LIGA CHAMPIONS)
Kamis 18 April 2019, 02.30 dini hari WIB
- ARSENAL vs NAPOLI (LIGA EUROPA)
Jumat 19 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- PERSIJA JAKARTA vs CERES NEGROS (PIALA AFC)
Selasa 23 April 2019, 15.00
- MAN UNITED vs MAN CITY (LIGA INGGRIS)
Kamis 25 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- LIVERPOOL vs HUDDERSFIELD (LIGA INGGRIS)
Sabtu 27 April 2019, 01.30 dini hari WIB
- MAN UNITED vs CHELSEA (LIGA INGGRIS)
Minggu 28 April 2019, 23.00
- LEICESTER CITY vs ARSENAL (LIGA INGGRIS)
Selasa 30 April 2019, 01.30 dini hari WIB
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