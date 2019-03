FOTO: Pekerja Selesaikan Panggung The Gade Night Fun Run 2019 di Singkawang

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA Pekerja menyelesaikan panggung untuk event The Gade Night Fun Run 2019 yang digelar di Jalan Nusantara (depan kantor Pegadaian) Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (29/3/2019). The Gade Night Fun Run ini digelar oleh Pegadaian bekerjasama dengan Tribun Pontianak yang akan diselenggarakan pada Sabtu (30/3/2019), Open gate plus Registrasi mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB.

