Her's

Anggota Band Asal Liverpool Duo Her's Tewas dalam Kecelakaan Mobil saat Tur di Amerika Serikat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua anggota band asal Liverpool, Her's, meninggal dunia setelah terlibat dalam kecelakaan mobil saat melakukan tur di Amerika, Rabu (27/3/2019).

Label musik yang menaungi grup ini, Heist or Hit, mengkonfirmasi bahwa Stephen Fitzpatrick dan Audun Laading tewas bersama dengan manajer tur mereka, Trevor Englebrektson, saat dalam perjalanan ke sebuah pertunjukan di Santa Ana, California, AS.

"Ini kesedihan yang luar biasa... Kami semua patah hati ... Energi, semangat dan bakat mereka... Sebagai manusia, mereka hangat, lembut dan lucu. Mereka saling menyayangi seperti saudara," tulis label tersebut dalam halaman Facebook mereka.

"Secara musikal, Her's sangat mencengangkan. Kecakapan melodi, kesenangan, dan hiburan dikombinasikan dengan kompleksitas yang secanggih itu. Mereka berada di Amerika bermain dengan ribuan penggemar yang memuja mereka. Kami telah kehilangan teman-teman kami," tambah Heist or Hit.

Label itu juga menyampaikan belasungkawa dan doa mereka kepada keluarga Fitzpatrick, Laading, dan Englebrektson dan meminta para penggemar menghormati privasi mereka selama masa berkabung ini.

Her's merilis album debut mereka yang berjudul Invitation to Her's pada tahun lalu.

Perjalanan Tur

