Top Ten Volare musik Indo Pekan Ini, Diskoria 'Balada Insan Muda' Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu selama sepekan pada 24 Maret berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Balada Insan Muda (Diskoria)

2. Pleaser (Elephant Kind)

3. Peluk (Rindu Riuh Sunyi)

4. Masa-Masa (The Adams)

5. Woo Woo (Sore feat. Leanna Rachel)

6. Pikiran dan Perjalanan (Barasuara)

7. Sabda Rindu (Manjakani)

8. Senja Teduh Pelita (Maliq & d'Essentials)

9. WKNDCRUISIN' (Teza Sumendra)

10. Looking For (Kayman feat. Mira Jasmine)

