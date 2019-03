Bupati Citra: Perombakan Jabatan Hal yang Wajar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani mengatakan, perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah hal yang wajar.

Perombakan juga merupakan proses penyegaran.

"Apalagi yang udah lima tahun ke atas (memegang) jabatan. Dia harus diadakan rolling jabatan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan ilmunya," kata Citra di Pendopo Bupati, di Sukadana, Rabu (27/3/2019).

Citra menyebut akan mengedepankan prinsip the right man on the right place.

"Tapi kalau tidak ada, mau tidak mau kita berdayakan yang ada," imbih Citra.

Citra memastikan akan melakukan kajian terlebuh dahulu sebelum melakukan perombakan jabatan.