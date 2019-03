Syahrini Pamer Foto Ranjang di Swiss, Luna Maya Kembali Terciduk Sedih di Ruangan Gelap!

Syahrini pamer ranjang yang ditempatinya bersama Reino Barack di Swiss.

Ranjang itu bertabur bunga dan terlihat indah.

"Belum honeymoon, only travelling but thank you always," tulis caption video unggahan Syahrini.

Syahrini Pamer Foto Ranjang di Swiss (TRIBUNFILE/YOUTUBE)

Syahrini memutar lagu Restu seolah menggambarkan tentang perasaannya saat ini yang sedang dimabuk cinta.

Syahrini menegaskan keberadaanya bersama di Swiss bukanlak bulan madu tapi hanya sekadar perjalanan santai biasa.

Di sisi lain, Luna Maya sedang bersama teman-temannya.

Luna Maya tampak menjiwai ketika menyanyikan lagu patah hati yang dinyanyikannya.

"Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi," kata Luna sambil tersenyum saat menyanyi.