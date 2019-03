Pihak Perusahaan Sebut Sudah Sesuai Prosedur dan Memiliki Izin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Perwakilan dari PT GMS (BGA Grup), Ridwan mengatakan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur, dan pihak perusahaan melakukan usaha di atas lahan yang sudah sah memiliki izin.

"PT GMS sudah memiliki izin, dan saat ini proses HGU. Intinya, kita bekerja sesuai izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Mulai dari izin lokasi, IUP dan sampai saat ini menunggu SK HGU," sebut Ridwan, saat diwawancarai jeda mediasi, Rabu (27/03/2109).

Menurutnya, pihaknya mendapatkan izin lokasi dan IUP pada tahun 2015.

Baca: Perusahaan Disegel Polisi, Pekerja PT GMS Ngadu ke DPRD

Baca: PT GMS Prihatin Nasib Petani

Baca: Tuntut Buka Segel PT GMS, Ratusan Warga Demo Polres Ketapang

"2015 izin atas nama GMS. Take over tahun 2015. GMS bukan menanam sendiri, tapi take over. Tapi seperti apa terkait take over itu saya kurang paham," paparnya.

Selain itu, Ridwan mengakui kalau pihak perusahaan memang masih belum sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan kesalahan. Namun, dikatakannya jika memang ada masalah, perusahaan siap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Termasuk juga masalah ganti rugi lahan yang mengaku masih banyak belum mendapatkannya.

"Jika memang ada yang belum diganti rugi, silakan datang dan kita selesaikan di lapangan," pungkasnya.