Tak Serius Ingin Jadi Istri Kedua Sandiaga Uno, Tiffani Ungkap Permintaan Panitia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Vincentia Tiffani yang mengajak calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk menikah angkat suara.



Setelah viral, ia mengaku tidak benar-benar ingin menjadi istri kedua Sandiaga.



Hal tersebut diungkapkan mahasiswi tersebut di aku Instagramnya @vincentiatiffani, Rabu (27/3/2019).



"Saya dimintain tolong sama panitia untuk menanya bagaimana kalau saya menjadi istri kedua Bapak Sandiaga Uno. Kesannya seperti beneran ya. Tapi di situ saya sebenarnya adalah bercanda," kata Tiffani lewat video yang diunggah dalam akun Instagram.



Wanita cantik itu mengaku membuat klarifikasi karena pemberitaan tentang dirinya mengganggu karier, kuliah, dan aktivitasnya.



Dia mengaku hadir ke acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE di Sleman yang dihadiri sandiaga.



Kemudian oleh panitia Tiffani diminta untuk bertanya kepada Sandiaga untuk memeriahkan suasana.



"Setelah saya bertanya itupun suasana di seminar itu malah jadi lucu-lucuan dan lebih hidup. Tetapi media menangkapnya adalah itu adalah hal serius, gitu. Yang akhirnya beritanya jadi heboh, viral, dan akhirnya semua menyorot saya dan itu cukup mengganggu," tuturnya.



Secara tegas Tiffani menyebut bahwa ajakan menikah yang diutarakan olehnya bukanlah ide murni dirinya sendiri.



Tiffani mengatakan klarifikasi ini dibuatnya secara jujur dan tanpa tekanan dari pihak manapun.



"Pertanyaan itu pun bukan dari saya walaupun sebenarnya saya kagum kepada Bapak Sandiaga Uno ya karena memiliki wajah yang tampan, berkharisma, berwibawa, dan itu tidak memungkiri semua orang akhirnya dianggap serius. Karena kuliah saya masih panjang, karier saya masih panjang, jadi tidak mungkin di usia yang seperti ini saya ingin menikah gitu. Saya ingin mengatakan itu kepada masyarakat Indonesia." terang Tiffani.



Sebelumnya beredar video Tiffani menyatakan jika dirinya ingin menjadi istri kedua dari Sandiaga Uno.



Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @indonesiaadilmakmur pada Sabtu (23/3/2019).



Momen tersebut terjadi ketika Sandi membuka dialog dengan peserta yang hadir di acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE di Cengkir Heritage Resto and Coffee, Sabtu (23/3/2019) lalu.(Tribun-Video/Alfin Wahyu)