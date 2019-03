Dukung Gerakan Earth Hour, Aston Pontianak Berikan Promo Istimewa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aston hotel Pontianak memberikan penawaran Istimewa dalam rangka mendukung Gerakan Earth Hour, hari Sabtu tanggal 30 Maret mendatang, Rabu (27/3/2019)

Adapun penawaran istimewa yang diberikan hotel Aston Pontianak adalah BBQ all u can eat hanya Rp60 ribu nett per orang mulai pukul 19.00-22.00 Wib di Majesty & Poolside.

Selain itu, bagi pengunjung yang membawa sedotan non plastik akan mendapatkan Diskon 20% untuk pemesanan minuman di Coffee Station mulai pukul 10.00 – 22.00 Wib.

Hal tersebut disampaikan Public Relations Manager, Arifin. Ia mengungkapkan, Aston Pontianak hotel setiap tahunnya selalu ikut berpartisipasi dalam Program Earth Hour dengan memadamkan lampu di area publik seperti garden lounge, lobby selama 60 menit.

Selain itu, dia dan pegawai Aston Pontianak hotel yang lain akan mengajak tamu kamar untuk melakukan hal yang sama. "Aston Pontianak juga secara bertahap ikut bergerak dalam pengurangan penggunaan plastik salah satunya dengan tidak lagi akan menggunakan sedotan plastik di area bar serta akan mengganti air minum di dalam kamar dengan kemasan bukan dari botol plastik” ujarnya.

Dijelaskan dia, kekuatan Program Earth Hour itu terletak pada aksi kecil tapi nyata yang dilakukan oleh banyak pihak. Gerakan ini akan semakin berdampak besar bila makin banyak pihak bergabung dan berkomitmen melakukannya.

"Seperti pada tahun sebelumnya, dengan mematikan lampu selama satu jam, Aston Pontianak hotel bisa menghemat energi sekitar 90 ribu Watt," ungkapnya.

Di lain orang, Executive Assistant Manager, Leo Ernesto mengatakan bahwa program Earth Hour ini adalah sebuah gerakan yang positif. Meskipun aksinya kecil atau sederhana, namun bisa membawa perubahan yang besar.

"Coba jika individu, kelompok, pemerintahan, maupun perusahaan menjadikannya sebagai gaya hidup dan budaya kerja. Dari aksi yang kecil tapi bisa berdampak besar bagi kelangsungan bumi kita," terangnya.

Selain itu dia juga mengajarkan seluruh masyarakat, khususnya para tamu Aston Pontianak hotel nanti ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. "Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga Bumi sebagai satu-satunya rumah kita," pungkasnya.