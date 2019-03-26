Piala Asia 2020
LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB
Vietnam U23 dan Thailand U23 memburu kemenangan untuk mengunci juara grup dan lolos langsung ke babak final Piala Asia U23 2020 Thailand.
LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Thailand U23 menghadapi Vietnam U23, pada matchday pamungkas babak kualifikasi Grup K Piala Asia 2020 Thailand, Selasa (26/3/2019) malam WIB.
Pada laga ini, baik Vietnam U23 dan Thailand U23 memburu kemenangan untuk mengunci juara grup dan lolos langsung ke babak final Piala Asia U23 2020 Thailand.
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Saat ini kedua tim sama-sama mengooleksi enam poin, namun China yang lebih produktif berhak atas puncak klasemen sementara.
Berikut Link Live Streaming Vietnam U23 Vs Thailand U23 ditayangkan langsung, Selasa (26/3/2019) mulai jam 20.00 WIB.
Berikut link Live Streaming Vietnam U23 Vs Thailand U23:
Live Streaming Vietnam Vs Thailand
Live Vietnam Vs Thailand
Vietnam Vs Thailand
Live Streaming Vietnam U23 Vs Thailand U23
Vietnam U23 Vs Thailand U23
TimnasDay
Live Streaming Thailand Vs Vietnam
Live Thailand Vs Vietnam
Thailand Vs Vietnam
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