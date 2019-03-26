Piala Asia 2020

LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB

Vietnam U23 dan Thailand U23 memburu kemenangan untuk mengunci juara grup dan lolos langsung ke babak final Piala Asia U23 2020 Thailand.

LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marlen Sitinjak
LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB 

LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Thailand U23 menghadapi Vietnam U23, pada matchday pamungkas babak kualifikasi Grup K Piala Asia 2020 Thailand, Selasa (26/3/2019) malam WIB.

Pada laga ini, baik Vietnam U23 dan Thailand U23 memburu kemenangan untuk mengunci juara grup dan lolos langsung ke babak final Piala Asia U23 2020 Thailand.

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Saat ini kedua tim sama-sama mengooleksi enam poin, namun China yang lebih produktif berhak atas puncak klasemen sementara.

Berikut Link Live Streaming Vietnam U23 Vs Thailand U23 ditayangkan langsung, Selasa (26/3/2019) mulai jam 20.00 WIB.

Berikut link Live Streaming Vietnam U23 Vs Thailand U23:

LINK

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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