Ikutan The Gade Night Fun Run 2019, Daftar Disini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bun, kalau mau ikutan acara The Gade Night Fun Run 2019, daftarnya bagaimana? Dan berapa biayanya? Mohon info, terima kasih.

08158277xxxx

Terima kasih juga sudah bertanya, untuk ikut The Gade Night Fun Run 2019 silahkan daftar di kantor Tribun Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, No 24A.

Bisa juga ke Kantor Cabang PT Pegadaian di Jalan Sungai Raya, Jalan Adi Sucipto KM 7,2 NO 18-19, The Gade Cafe, Coffee and Gold, atau di Jalan Hos. Cokroaminoto No.264.

Baca: Conor McGregor Pensiun dari UFC, Ucap Salam Perpisahan di Akun Twitter Miliknya

Baca: TRIBUN WIKI: Sejarah Singkat Kabupaten Ketapang

Baca: Conor McGregor Umumkan Pensiun dari MMA

Di Kota Singkawang juga bisa, silakan mendaftar ke Kantor Pegadaian Singkawang, Jalan Nusantara No.52.

Dengan membayar biaya registrasi sebesar Rp 150 ribu, sudah mendapat free T-Shirt dan tabungan emas serta 250 medali untuk finishers.

Kegiatan akan dilaksankan pada 30 Maret di Kota Singkawang.

Nursomsi

Manager Promosi Tribun Pontianak