Reaksi Mengejutkan Suami Lucinta Luna Bigham Soal Isu Sang Istri Transgender

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reaksi mengejutkan Suami Lucinta Luna, Bigham saat tahu dan mendengar kabar soal isu transgender yang menerpa istrinya.

Bigham disebut-sebut sudah mengetahui dan mendengar soal kabar tersebut sebelum pernikahan mereka digelar.

Suami Lucinta Luna, Bigham menuturkan bahwa ia sudah mengetahui soal isu transgender yang menerpa istrinya.

Hal itu diungkapkan oleh teman Bigham, Clara.

Clara yang mengaku bertemu dengan Bigham pada 8 Maret 2019 silam membeberkan chatnya dengan Bigham.

Bigham yang merupakan warga negara asing sudah tahu jika calon istrinya saat itu, Lucinta Luna adalah transgender. Dalam chat yang diunggah di akun Twitter @chs**cakes menyebutkan,

"Aku nanya dia beneran mau nikah sama Lucinta Luna, kan dia cowok dan dia jawab ini," cuit Clara.

"But you know she man before (Tapi apa kamu tahu jika dia adalah lelaki sebenarnya?)" tanya Clara pada Bigham.

"Yes I know she's a shemale before. She's girl now. (Ya aku tau sebelumnya dia transgender. Tapi dia perempuan sekarang," jawab Bigham.

Clara mencoba memberitahu Bigham sebelum menikah dengan Lucinta Luna (Instagram/Taante_rempong_official)

Pernikahan Lucinta Luna sempat diragukan hanya lah settingan alias untuk menaikkan pamor semata.