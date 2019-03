LIVE Streaming Indonesia Vs Vietnam di Piala Asia U-23, Ezra Walian Posting Foto di Instagram

LIVE Streaming Indonesia Vs Vietnam di Piala Asia U-23, Ezra Walian Posting Foto Semangati Rekannya dari Pinggir Lapangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Striker Timnas U-23, Ezra Walian harus menghadapi kenyataan pahit di perhelatan kualifikasi Piala Asia (AFC) U-23, yang dilangsungkan di Vietnam Maret 2019 ini.

Permasalahan 'administrasi' memaksa pemain yang kini bermain untuk tim divisi 2 liga Belanda, RKC Waalwijk itu tak bisa tampil di pertandingan babak kualifikisi ini.

Ia tak bisa ikut memperkuat Timnas U-23 dalam perburuan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 kali ini.

Baca: Minat Baca Kurang, Perpustakaan Kapuas Hulu Hanya Dikunjungi 20 Orang Per Hari

Baca: Live Streaming Indonesia Vs Vietnam di Piala Asia U-23, Babak Pertama Skor Sama Kuat 0-0

Tak bisa ikut bertarung di atas lapangan tak membuatnya meninggalkan teman-temannya.

Ia, memilih membersamai rekan-rekannya, dan memberi semangat dari pinggir lapangan.

Pada laga kontra Vietnam, Minggu (24/03/2019) malam ini, ia bahkan tetap membersamai Timnas U-23, berdiri di samping pelatih Indra Sjafri.

Ia bahkan memposting momen kebersamaannya dengan Timnas U-23 ini akun Instagram-nya.

Dalam postingan yang diunngah dengan keterangan lokasi di MyDinh Stadium itupun disertakannya dengan caption foto yang bernada menyemangati rekan-rekannya.

"ezrawalian

Still 100% with the team. Come on Indonesia! We can do it!