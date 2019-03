LIVE Streaming Brazil Vs Panama Sedang Berlangsung di Babak Pertama, Ini Link-nya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Brazil menjajal Panama dalam laga persahabatan internasional.

Dilangsungkan di stadium Estádio do Dragão, Porto, laga ini dipimpin wasit Pinheiro asal Portugal

Laga ini sedang berlangsung di babak pertama, dan dua gol sudah tercipta dengan hasil sama kuat.

Baca: JADWAL Bola Kualifikasi Euro 2020 Lengkap Dini Hari Ini, 4 Laga Tersaji, Ada Spanyol,dan Italia

Baca: LIVE Streaming Swedia Vs Rumania di Kualifikasi Euro 2020 Sedang Berlangsung, Ini Link-nya

Pertandingan ini bisa disaksikan secara live streaming dan bisa disaksikan melalui gadget Anda.

Berikut kami tampilkan link live streaming-nya :

Link 1, Brazil Vs Panama

Link 2 Live Score, Brazil Vs Panama

Head to head dan rekor pertandingan Brazil dan Panama :

5 Pertandingan terakhir Brazil

Brazil Vs Kamerun, 1 : 0

Brazil Vs Uruguay 1 : 0

Brazil Vs Argentina 1 : 0

Saudi Arabia Vs Brazil 0 : 2

Brazil Vs El Salvador 5 : 0

5 Pertandingan terakhir Panama :

USA Vs Panama 3 : 0

Panama Vs Ekuador 1 : 2

Honduras Vs Panama 1 : 0

Korea Selatan Vs Panama 2 : 2

Jepang Vs Panama 3 : 0 (*)