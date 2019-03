Jaga Peradaban Parit Kota, KSP Pontianak Utara Gelar Festival Paret 4.0

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID TRIBUN - Kreasi Sungai Putat (KSP) Pontianak Utara kembali menggelar ‘Festival Paret’ yang sudah empat tahun berturut-turut. Ketua KSP, Syamhudi menjelaskan, tujuan pergelaran dari Festival Paret 4.0 ini adalah untuk mengkampanyekan pada masyarakat dan pemerintah, betapa pentingnya keberadaan sebuah parit di Kota Pontianak.

Ketua KSP, Syamhudi (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Dikatakanya dengan melakukan kampanye dan membuat agenda budaya sangat efektif pesan-pesan akan sampai pada masyarakat. Festival Paret 4.0 ini juga dirangkaikan dengan Pentas Seni Budaya dengan tema ‘Jage Paret Kite Yok’ dan digelar selama empat hari, sejak 21 hingga Minggu 24 Maret 2019.

"Tujuan pertama kita mau mengkampanyekan tentang parit, mempertahankan keberadaan parit yang ada di Kota Pontianak maka dari itu kita gelar festival ini yang bisa langsung menyentuh masyarakatnya," ucap Ketua KSP, Syamhudi, Minggu (24/3/2019).

Lanjut disampaikannya dalam menjaga parit atau suluran yang menjadi sumber kehidupan dan peradaban Pontianak maka eksistensinya tersebut harus digalakkan. Satu di antaranya dengan menggelar festival sebagai wujud dari perayaan masyarakat terkait keberadaan parit di Kota Pontianak.

Kemudian, KSP mendorong agar parit yang ada dapat menjadi bagian ruang publik, maka butuh perhatian. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi membangun paret sebagai ruang publik, memang keberadan parit-parit disebutnya tidak seperti dulu lagi.

Saat ini, menurutnya banyak parit yang penampang basahnya telah mengecil akibat tergerus pembangunan. Tapi keberadaan yang ada saat ini harus tetap dipertahankan dan dijaga serta dirawat. Jangan sampai semuanya tergerus dan menghilang.

"Kita harapkan pula ruang publik ini tidak hanya berpusat di daratan, karena parit menjadi ikon kedepannya. Kota Pontianak selain Kota Khatulistiwa juga Kota Seribu Paret,"tambahnya.

Selain itu, kata dia parit dipertahankan keberadaannya, karena parit tidak berdiri sendiri. Parit-parit primer yang ada disebut Syamhudi, hulunya merupakan gambut dan hilirnya Sungai Kapuas. Maka menjadi penting kita menjaga lingkungan parit ini sehingga bisa menjaga kualitas dari gambut itu sendiri.

"Kampanye kita memang cukup kuat terkait gambut kota. Maka terlahir tagline misalnya Gambut Hilang Kota Tenggelam dan Parit Hilang Peradaban Hilang. Itu sebenarnya cukup kuat sebagai tagline kampanye kita yang sejauh ini dilakukan dalam proses pergerakan dan pendampingan bersama masyarakat tentang parit di Kota Pontianak," tegasnya.

Ia menjelaskan diangkatnya Festival Paret 4.0 ini bukan datang begitu saja, semua itu ada filosofisnya. Festival parit ini sudah masuk tahun ke empat, dan bertepatan dengan revolusi industri 4.0. Maka pihaknya mencoba kedepannya festival parit 4.0 ini melahirkan aplikasi besar dengan sistem pemantau parit baik dari ekologi dan habitat, termasuk ekosistem yang ada di dalam parit.

"Jadi one stree, one data, misalnya kita mau tahu Paret Sungai Putat tentang ikannya, tinggal klik. Lalu berapa penduduk di sepanjang Sungai Putat. Impian besar kedepannya seperti itu. mengapa kita pakai 4.0 ini sebagai langkah awal merubah dan menambah gerakan campaign di Kota Pontianak," ujarnya.

Kegiatan ini diisi berbagai agenda dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan dan Kelurahan. "Dalam pesta rakyat itu sejumlah kegiatan digelar. Di antaranya gotong-royong warga, stan pameran inovasi warga Sungai Putat, pasar malam rakyat, kota rasa desa dan dialog publik,"ucap Syamhudi yang konsen teerhadap parit yang ada.

Panitia juga membuatkan pentas atau panggung untuk masyarakat setempat menampilkan kesenian mereka. Masyarakat yang mempunyai skill budaya dan seni pementasan diberikan kesepatan unjuk diri.

"Masyarakat Pontianak Utara ini yang punya sanggar dan lain sebagainya minim diakomodir oleh pemerintah. Contoh misalnya ketika ada kulminasi tidak banyak sanggar di Pontianak Utara yang dilibatkan dalam event tersebut. Maka saya harap inilah yang menjadi ruang untuk mereka," tambahnya.