DPRD Susun Raperda Inisiatif Untuk Disabilitas, Ini Harapan Ketua PPDI Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sambas Yunizar mengatakan, dirinya berharap dengan adanya Perda inisiatif DPRD tentang Disabilitas akan membawa dampak positif kepada kehidupan penyandang disabilitas.

"Kami berharap dengan lahirnya perda tersebut (Disabilitas-Red) maka akan membawa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terutama tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas tentang pemenuhan hak-hak disabilitas," ungkapnya, Minggu (24/3/2019).

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas masih di anggap sebagai obyek dan dipandang sebagai manusia kelas dua yang cenderung harus mendapatkan belas kasihan.

"Selama ini penyandang disabilitas masih dipandang obyek, undang-undang yang dibuat pemerintah masih sebatas karitatif artinya hanya memandang difabel sebagai manusia kelas dua dan cenderung mendapat belas kasihan," ujarnya.

"Sehingha ada istilah yang pernah saya baca "Nothing about us without us (tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita-red). Oleh karenanya difabel saat ini harus sebagai subyek bukan lagi objek, karena hanya difabel yang mengerti persoalan difabel bukan non difabel," jelasnya.

Oleh karenanya, Nizar mengatakan bahwa Perda Disabilitas ini sangat penting bagi para penyandang Disabilitas.

Karena selama ini masih terdapat beberapa persoalan yang di anggap belum maksimal mengayomi penyandang Disabilitas di Kabupaten Sambas.

"Hal itu untuk pemenuhan hak disabilitas, dibidang pendidikan, dibidang lapangan kerja, kesehatan dan lain-lain dianggap masih belum maksimal mengayomi para difabel," tuturnya.

"Oleh karenanya, Perda Disabilitas sangat diperlukan untuk mendorong implementasi UU Disabilitas di tingkat daerah. Selain untuk pemenuhan hak-hak difabel berdasarkan potensi yang ada, juga menutup kemungkinan pemerintah daerah untuk abai terhadap persoalan difabilitas," tegasnya.