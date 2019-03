VIDEO: Hadiri Launching New Livina, Grand Livina Club Indonesia Chapter West Borneo Ikuti Test Drive

Hadiri Launching New Livina , Grand Livina Club Indonesia Chapter West Borneo Ikuti Test Drive

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Komunitas Grand Livina Club Indonesia (Gravinci) Chapter West Borneo menjalin silaturahmi dengan Nissan Motor Indonesia di Ayani Megamall, Jl Jend Ahmad Yani, Kota Pontianak, Sabtu (23/3/2019).

Sebagai bagian dari komunitas mobil Livina, Gravinci juga mendukung dan mengapresiasi penuh produk terbaru dari Nissan Dengan Type All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena.

Ketua komunitas Gravinci Chapter West Borneo, Adhe Hasrat Effendi yang akrab disapa Adho ini juga mengapresiasi produk terbaru Nissan Livina tersebut dengan mengajak komunitas ikut serta berkunjung meramaikan stand Nissan di lantai dasar Ayani Megamall.

"Komunitas kita sudah dua tahun berdiri, dimana awalnya chapter pusat mencari lewat sosial media untuk membuka chapter di Kalimantan, maka dari itu komunitas kita disebut Gravinci Chapter West Borneo," imbuh Adho.

Saat ini komunitas Gravinci diseluruh Indonesia sudah mempunyai tiga ribu lebih member dari 26 chapter dan chapter West Borneo sudah sebanyak 50 lebih member.

Selain itu, Area Manager Sales Department, Randi Arieftiawarman mengatakan menjalin kerjasama dengan komunitas Gravinci merupakan suatu komitmen Nissan dalam mendukung komunitas tersebut untuk lebih berkembang dan maju di Kalimantan, Khususnya Kalbar.

"Kita mengundang komunitas Livina pastinya untuk mempererat komunikasi, hubungan dan juga silaturahmi kepada setiap komunitas Livina Chapter West Borneo yang ada di Kalimantan ini," sebutnya.

Komunitas ini juga berkesempatan untuk merasakan tes Drive dari mobil All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena Dengan berbagai fitur yang menarik dan terbaru dari produk keluaran Nissan Motor Indonesia.