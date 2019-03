The Gade Night Fun Run 2019, PT Pegadaian Hidupkan Kota Singkawang Lewat Olahraga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun PT Pegadaian yang ke-118 jatuh pada 1 April mendatang, PT Pegadaian wilayah Kalbar menggelar "The Gade Night Fun Run 2019" di Singkawang, Sabtu (30/3/2019) malam.

Tajuk The Gade merupakan nickname dari sebuah Pegadaian.

Dimana The Gade dipakai untuk julukan nama Cafe (The Gade Craft and Gold) dan juga nama program even seperti The Gade Night Fun Run.

Nantinya bertepatan tanggal 1 April 2019, PT Pegadaian akan resmikan kembali program kita yaitu The Gade Clean and Gold.

Even besar yang bekerjasama dengan Tribun EO Pontianak ini akan menargetkan 500 peserta dengan mengajak para Milenial untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Saat ini sudah 90 persen persiapan yang dilakukan, segala sesuatunya telah disiapkan secara detail.

Baca: Usung The Gade Night Fun Run, Pegadaian Bagi-bagi Banyak Hadiah, Yuk Buruan Daftar

Baca: Beragam Doorprize dan DJ Performe Bubble and Foam Party Siap Meriahkan The Gade Night Fun Run

Ade Harsono, SE, CRP, CIRP, CMA Vice President PT Pegadaian Area Kalbar mengatakan dipilihnya Singkawang sebagai tempat diadakannya event ini karena PT Pegadaian ingin menghidupkan Kota singkawang lewat event olahraga.

"Pada dasarnya kita ingin menghidupkan Singkawang dengan event-event olahraga, saya yakin dengan kegiatan ini dapat menarik animo milienial khususnya," ujar Ade Harsono kepada Tribun, Sabtu (23/3/2019).

Pejabat PT Pegadaian audiensi pada Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie ditemani Manager EO Tribun Pontianak, Nur Somsi di kantor Wali Kota Singkawang, Sabtu (23/3/2019). (TRIBUNFILE/IST)

Peserta yang mendaftar akan mendapatkan tabungan emas yang sudah diisi saldo 0,01 gram dan t-shirt serta bagi pelari yang sampai finishers pertama 250 orang akan mendapatkan medali.