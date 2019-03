Komunitas Gravinci Siap Menjadi Pelopor Keselamatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Komunitas Grand Livina Club Indonesia (Gravinci) Chapter West Borneo menjalin silaturahmi dengan Nissan Motor Indonesia di Ayani Megamall, Jalan Jend Ahmad Yani, Kota Pontianak, Sabtu (23/3/2019).

Sebagai bagian dari komunitas mobil Livina, Gravinci juga mendukung dan mengapresiasi penuh produk terbaru dari Nissan Dengan Type All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena.

Ketua komunitas Gravinci Chapter West Borneo, Adhe Hasrat Effendi yang akrab disapa Adho ini juga mengapresiasi produk terbaru Nissan Livina tersebut dengan mengajak komunitas ikut serta berkunjung meramaikan stand Nissan di lantai dasar Ayani Megamall.

Adho yang menceritakan komunitas ini awalnya terbentuk karena adanya member chapter Jakarta yang mencari member baru Livina khusus wilayah Kalimantan dengan membuka chapter baru bagi yang bergabung menjadi member Gravinci Indonesia.

"Komunitas kita sudah dua tahun berdiri, dimana awalnya chapter pusat mencari lewat sosial media untuk membuka chapter di Kalimantan, maka dari itu komunitas kita disebut Gravinci Chapter West Borneo," imbuh Adho.

Saat ini komunitas Gravinci diseluruh Indonesia sudah mempunyai tiga ribu lebih member dari 26 chapter dan chapter West Borneo sudah sebanyak 50 lebih member.

Nissan yang menjaga silaturahmi kepada setiap komunitas Livina, juga mengajak komunitas ini menikmati tes Drive agar lebih dekat dengan produk terbaru dari Nissan.

"Kita adakan kopdar dalam satu bulan dua kali dan selalu berbeda tempat, karena komunitas kita juga ada dari daerah Mempawah, Ketapang dan lain-lain, maka kita selalu siapkan waktu untuk berkumpul dan bertemu agar Komunitas kita semakin berkembang dan dikenal baik oleh masyarakat," tambahnya.

Adho berharap dengan adanya komunitas ini bisa lebih memberikan hal positif kepada masyarakat dan terus menjadi pelopor keselamatan yang wajib dilakukan kepada seluruh masyarakat ataupun komunitas mobil.