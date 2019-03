Jadwal Rising Star Indonesia Senin 25 Maret, Ini Daftar Kontestan di Super 7 RSI, Live RCTI!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rising Star Indonesia sudah memasuki babak Super 7.

Ada tujuh kontestan yang akan tampil di Rising Star Indonesia Super 7.

Sesuai jadwal, Rising Star Indonesia Super 7 akan ditayangkan Senin (25/3/2019) mulai pukul 21.30 WIB Live RCTI.

Tujuh kontestan Rising Star Indonesia yang lolos ke Super 7, telah melewati babak Super 9.

Dimana dua dari 9 kontestan yang tampil harus mengakhiri perjalanannya di Rising Star Indonesia.

Dua kontestan Rising Star Indonesia yang gagal melaju ke Super 7, adalah Vadhlil Amaya dan Salma Faradhila.

Keduanya mendapat voting terendah. Vadhlil Amaya mendapat vote 63 persen, sementara Salma Faradhila 39 persen.

Sementara itu, Jacqueline Caroline sukses mendapat voting tertinggi 88 persen.

Jacqueline Caroline tampil dengan "Sorry Not Sorry" dan mendapat vote Yes dari semua juri.