Komunitas Gravinci Melihat Langsung Produk Livina dan Ikut Rasakan Sensasi All New Nissan Livina dan Serena, Sabtu (23/3/2019).

Gravinci Rasakan Fitur Terbaru & Sensasi All New Nissan Livina dan Serena di Ayani Megamall

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Setelah peluncuran Livina terbaru, Nissan Motor Indonesia mengundang komunitas Grand Livina Club Indonesia (Gravinci) Chapter West Borneo ke Ayani Megamall di jalan Jendral Ahmad Yani, Sabtu (23/3/2019).

Komunitas ini juga berkesempatan untuk merasakan tes Drive dari mobil All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena Dengan berbagai fitur yang menarik dan terbaru dari produk keluaran Nissan Motor Indonesia.

"Kita mengundang komunitas Livina pastinya untuk mempererat komunikasi, hubungan dan juga silaturahmi kepada setiap komunitas Livina Chapter West Borneo yang ada di Kalimantan ini," sebut Area Manager Sales Department, Randi Arieftiawarman.

Baca: VIDEO: Live Streaming LIDA 2019 Top 21 Grup 3! Saksikan Duta Kesayanganmu Alif, Beni dan Sheyla

Baca: 5 Parpol di Kalbar Dicoret jadi Peserta Pemilu, Bawaslu Buka Ruang Permohonan Sengketa

Baca: Aktris Lawas Lee Mi Sook Bantah Terlibat Kasus Bunuh Diri Jang Ja Yeon Akibat Dipaksa Layani 31 Pria

Dengan mengundang komunitas Gravinci Chapter West Borneo ini, Komunitas bisa merasakan langsung kedekatan hubungan dengan Nissan Motor Indonesia agar selalu menjadi konsumen yang setia untuk kemajuan produk Nissan yang terbaru.

"Komunitas ini sangat loyal dengan produk Nissan, dan mereka juga sudah menunggu kapan sih, Nissan ada produk terbaru karena sudah beberapa tahun Nissan belum mengeluarkan produk terbaru. Maka dengan peluncuran terbaru ini kita mengajak dan mengundang mereka (komunitas) untuk kembali memperkenalkan produk terbaru yang lebih maju dan teknologi yang canggih," tambahnya.

Menjalin kerjasama dengan komunitas Gravinci merupakan suatu komitmen Nissan dalam mendukung komunitas tersebut untuk lebih berkembang dan maju di Kalimantan, Khususnya Kalbar.

Dengan harapan peluncuruan All New Livina ini, Randi berharap kepada seluruh komunitas yang sudah terbangun sejak lama, untuk bisa memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa Nissan kembali meluncurkan produk terbaru jenis Livina.

Selain itu Randi mengatakan, dengan adanya komunitas ini ia berharap Brand Nissan sendiri bisa semakin dikenal masyarakat dan diterima masyarakat, dan Nissan juga selalu berupaya memperkenalkan produk terbaru dengan fitur yang lebih nyaman untuk kebutuhan setiap keluarga.

Adapun salah satu yang menjadi contohnya adalah mobil yang ramah untuk keluarga ketika dibawa oleh setiap konsumen seperti fitur penggeseran otomatis dengan mengadopsi kecerdasan teknologi yang terbaru, desain yang elegan, dan ruang kabin yang sangat nyaman khususnya bagi keluarga.