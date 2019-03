Diburu Juventus dan Real Madrid, Mohamed Salah Tegaskan Komitmen Bersama Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Striker liverpool Mohamed Salah yang kini sedang mendapatkan soroton karena keran gol seret, membagikan momen dirinya sedang liburan.

Salah tampak sedang berada di tepi pantai dengan pasir putih yang bersih.

Menariknya, Salah membagikan foto dirinya berada di antara tulisan yang akrab dengan klub yang kini dibelanya, Liverpool.

Salah berdiri di antara tulisan You Will Never Walk Alone.

Salah pun menuliskan tagar YNWL.

Belum tahu maksud dari tulisan dari Salah menuliskan tagar tersebut.

Nampaknya, Salah ingin menegaskan komitmen untuk tetap berada di klub asal Merseyside ini.

Seperti rumor yang berkembang, Real Madrid hingga Juventus memburu striker asal Negara Mesir ini.