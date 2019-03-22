Piala Asia
SKOR Indonesia Vs Thailand, Thailand Unggul Sementara 1-0 di AFC U23 Championship Thailand 2020
Saat ini, hasil sementara hingga menit ke-33, Timnas U 23 Thailand unggul 1-0. Gol dicetak oleh Shinnaphat Lee-Oh pada menit 22'.
SKOR Indonesia Vs Thailand, Thailand Unggul Sementara 1-0 di AFC U23 Championship Thailand 2020
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung babak pertama laga Timnas Indonesia U-23 menghadapi Thailand U-23 pada laga Kualifikasi Piala Asia 2020 di Grup K, Jumat (22/3/2019) pukul 17.00 WIB.
Kick off pertandingan dilangsungkan di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi pada, Jumat (22/3/2019) pukul 17.00 WIB.
Indonesia dan Thailand saling berebut tiket putaran final dari Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2020.
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Saat ini, hasil sementara hingga menit ke-33, Timnas U 23 Thailand unggul 1-0. Gol dicetak oleh Shinnaphat Lee-Oh pada menit 22'.
Anda bisa menyaksikan pertandingan itu secara langsung di RCTI atau melalui live streaming.
Berikut link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia U 23 Vs Thailand Kualifikasi Piala Asia 2020 mulai jam 16.30:
https://rctimobile.com/m/play.php?id=1
SKOR Indonesia Vs Thailand
Hasil Indonesia vs Thailand
LIVE STREAMING Timnas Indonesia Vs Thailand
Hasil laga Indonesia vs Thailand
Live Streaming Indonesia vs Thailand
TimnasDay
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SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23
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SKOR Indonesia Vs Thailand, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers LIVE Grup K Jam 17.00 WIB
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SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB
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SCORE China Vs Laos, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers Grup J LIVE Jam 15.30 WIB
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Live SCORE Jepang Vs Macau, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers LIVE Jam 15.30 WIB