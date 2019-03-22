Piala Asia
SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23
Anda bisa menyaksikan pertandingan babak kedua secara langsung di RCTI atau melalui live streaming.
SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hingga jeda babak pertama, Thailand U-23 unggul sementara 1-0 atas Indonesia U-23 pada laga Kualifikasi Piala Asia 2020 di Grup K, Jumat (22/3/2019) mulai pukul 17.00 WIB.
Gol dicetak oleh pemain Chiangrai United, Shinnaphat Lee-Oh pada menit 22'.
Kick off pertandingan dilangsungkan di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi pada, Jumat (22/3/2019) pukul 17.00 WIB.
Indonesia dan Thailand saling berebut tiket putaran final dari Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2020.
Baca: SKOR Indonesia Vs Thailand, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers LIVE Grup K Jam 17.00 WIB
Baca: JADWAL Timnas Indonesia U23 di Piala AFC 2019, Huni Grup Neraka Bersama Thailand & Vietnam
Baca: PREDIKSI Timnas Indonesia Vs Thailand di Piala Asia U23, Starting Eleven dan Link Live Streaming
Anda bisa menyaksikan pertandingan babak kedua secara langsung di RCTI atau melalui live streaming.
Berikut link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia U 23 Vs Thailand Kualifikasi Piala Asia 2020 mulai jam 17.00:
https://rctimobile.com/m/play.php?id=1
SKOR Indonesia Vs Thailand
Hasil Indonesia vs Thailand
LIVE STREAMING Timnas Indonesia Vs Thailand
Hasil laga Indonesia vs Thailand
Live Streaming Indonesia vs Thailand
TimnasDay
-
SKOR Indonesia Vs Thailand, Thailand Unggul Sementara 1-0 di AFC U23 Championship Thailand 2020
-
SKOR Indonesia Vs Thailand, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers LIVE Grup K Jam 17.00 WIB
-
SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB
-
SCORE China Vs Laos, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers Grup J LIVE Jam 15.30 WIB
-
Live SCORE Jepang Vs Macau, AFC U23 Championship Thailand 2020 Qualifiers LIVE Jam 15.30 WIB