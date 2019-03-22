Piala Asia

SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23

Anda bisa menyaksikan pertandingan babak kedua secara langsung di RCTI atau melalui live streaming.

SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marlen Sitinjak
LIVE Streaming Thailand Vs Indonesia Live RCTI Jam 16.30 WIB, Ezra Walian Gagal Perkuat Timnas U23. 

SKOR Indonesia Vs Thailand, Jeda Babak Pertama Thailand Unggul Sementara 1-0 di Kualifikasi AFC U23

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hingga jeda babak pertama, Thailand U-23 unggul sementara 1-0 atas Indonesia U-23 pada laga Kualifikasi Piala Asia 2020 di Grup K, Jumat (22/3/2019) mulai pukul 17.00 WIB.

Gol dicetak oleh pemain Chiangrai United, Shinnaphat Lee-Oh pada menit 22'.

Kick off pertandingan dilangsungkan di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi pada, Jumat (22/3/2019) pukul 17.00 WIB.

Indonesia dan Thailand saling berebut tiket putaran final dari Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

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Anda bisa menyaksikan pertandingan babak kedua secara langsung di RCTI atau melalui live streaming.

Berikut link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia U 23 Vs Thailand Kualifikasi Piala Asia 2020 mulai jam 17.00:

https://rctimobile.com/m/play.php?id=1

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Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
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