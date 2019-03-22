Piala Asia

SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB

Live Score Timnas Korea Selatan U23 Vs Chinese Taipei U23 Kualifikasi Grup H Piala Asia 2020 mulai jam 17.00 WIB petang WIB.

SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marlen Sitinjak
SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB.. 

SCORE Korea Selatan Vs China Taipei, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup H LIVE Jam 17.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Score Timnas Korea Selatan U23 Vs Chinese Taipei U23 Kualifikasi Grup H Piala Asia 2020 mulai jam 17.00 WIB petang WIB.

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Berikut link Live Score Korea Selatan U23 Vs Chinese Taipei U23 pada Kualifikasi Piala Asia 2020 mulai jam 17.00 WIB:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Rekam Pertandingan Korea Selatan U23 Vs Chinese Taipei U23:

5 Pertandingan Terakhir KOREA SELATAN U23

01.09.18 AGA Korea Selatan U23 Vs Jepang U23 2 : 1 (0 : 0)

29.08.18 AGA Vietnam U23 Vs Korea Selatan U23 1 : 3

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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