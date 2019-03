Luna Maya Berlibur di Swiss, Syahrini & Reino Barack Juga Bulan Madu di Sana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Luna Maya Berlibur di Swiss, Syahrini & Reino Barack Juga Bulan Madu di Sana.

Beberapa hari terakhir ini, Luna Maya memang terlihat tengah menikmati liburan di Eropa bersama sahabat dekatnya.

Luna Maya menikmati liburannya bersama sang sahabat bernama Paula Ola.

Baca: Saling Memanas, Syahrini Akhirnya Buka Suara Sindir Balik Luna Maya Soal Makan Teman

Baca: Wanita Ini Bocorkan Luna Maya Kini Didekati Dua Pria Tampan, Reaksi Luna Maya Seperti Ini!

Baca: Unggah Foto Ini, Luna Maya Tertawakan Wajah Lawas Syahrini

Memantau dari akun Instagram pribadi Luna, ia menghabiskan waktu di salah satu negera, yakni Swiszerland atau Swiss.

Berkali-kali Luna dan sahabatnya mengabadikan momen liburannya pergi ke danau yang ada di Swiss.

Seperti momen yang satu ini, Paula Ola mengunggah foto bersama Luna Maya yang sedang berjalan di tengah keindahan kota, di pinggir danau.

instagram.com/paula_ola Luna Maya berlibur ke Swiss

Dalam unggahannya, Paula menuliskan keterangan, "Love yourself and you will find peace within. Once this is achieved, life will become a lot more enjoyable (emotikon) ps: Always a celebration every time we link up."

(Cintai dirimu sendiri dan temukan kedamaian. Jika satu hal ini sudah tercapai, hidup akan lebih santai. ps: Mari kita rayakan setiap kali kita bersama).