Nissan Sematkan Interior Mewah pada Livina Generasi Terbaru

General Manager of Sales Nissan Motor Indonesia, Ihsan Hafirudin menunjukkan interior dan fitur fitur baru dalam kendaraan All New Nissan Livina saat peluncurannya di Pontianak, Kamis (21/3/2019)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nissan memperkenalkan All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena di Ayani Mega Mall Pontianak, Kamis (21/3/2019).

Perjalanan Nissan di Indonesia telah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. Nissan terus berinovasi dalam menyediakan mobilitas yang aman, pintar, dan berkelanjutan bagi pelanggan di Indonesia.

Baca: All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena Muncul di Pontianak

Baca: VIDEO: Rumah Kosong di BLKI Terbakar

Misalnya saja, Indonesia merupakan pasar pertama Nissan di dunia yang diperkenalkan dengan All New Nissan Livina.

Livina telah diakui sejak 2007 akan kenyamanannya dan sentuhan premium dalam interiornya. Nissan memastikan hal ini menjadi ciri khas yang terus diterapkan dalam pembuatan All New Nissan Livina.

General Manager of Sales Nissan Motor Indonesia, Ihsan Hafirudin, menjelaskan All New Nissan Livina menggabungkan karakter desain Nissan yang unik dan kenyamanan yang ada pada produk Livina.

“Nissan Intelligent Mobility membuat pengalaman berkendara bersama keluarga menjadi aman, lancar dan percaya diri,” ungkapnya.

Gril V-Motion dan lampu depan LED berbentuk bumerang merupakan desain khas Nissan. Interior mewah menampilkan kursi berbalut kulit premium yang membuatnya berbeda dengan mobil lain di segmennya.

“MPV ini menawarkan konektivitas smartphone yang pertama di segmennya dan navigasi untuk mendukung kenyamanan berkendara setiap hari, sekaligus memberikan hiburan,” urainya.

Kendaraan ini dilengkapi dengan Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control dan Traction Control yang meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara.

All New Nissan Livina memastikan perjalanan bersama keluarga menjadi lebih berkualitas dengan level kesenyapan kabin yang terbaik di kelasnya.

Kendaraan ini juga memberikan keleluasaan dalam pengaturan konfigurasi jok mobil, yang sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup keluarga Indonesia.

Harga pemesanan (on the road Pontianak):

All New Nissan Livina

E MT IDR 211 juta

EL MT IDR 234 juta

EL AT IDR 244 juta

VE AT IDR 261 juta

VL AT IDR 273 juta