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Nama-nama Sekolah SMK di Singkawan Barat

Daftar SMK di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Nama-nama Sekolah SMK di Singkawan Barat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANDHIKA PRASETYO
142 Ribu Murid SMA/SMK se-Kalbar Sekolah Gratis, Ini Proses Penyaluran Dana ke Tiap Sekolah. 

Nama-nama Sekolah SMK di Singkawan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Daftar SMK di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

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1. SMKN 1 SINGKAWANG, Jalan KARYA PASIRAN SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, NEGERI

2. SMKN 3 SINGKAWANG, Jalan KRIDASANA Nomor 132 SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, NEGERI

3. SMKS KOSGORO SINGKAWANG, Jalan KEPOL MAHMUD Nomor 19 SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, SWASTA

4. SMKS MUDITA SINGKAWANG, Jalan SM TSJAFIOEDDIN Nomor 32, Kelurahan PASIRAN, SWASTA

5. SMKS PERTIWI SINGKAWANG, Jalan YOHANA GODANG SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, SWASTA

6. SMKS SM TSJAFIOEDDIN SINGKAWANG, Jalan S.M. TSJAFIOEDDIN Nomor 29 SINGKAWANG BARAT, Kelurahan PASIRAN, SWASTA

Tags
Singkawang Barat
tribunpontianak.co.id
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: madrosid
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