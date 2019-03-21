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Nama-nama Sekolah SMK di Singkawan Barat
Daftar SMK di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
Nama-nama Sekolah SMK di Singkawan Barat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Daftar SMK di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
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1. SMKN 1 SINGKAWANG, Jalan KARYA PASIRAN SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, NEGERI
2. SMKN 3 SINGKAWANG, Jalan KRIDASANA Nomor 132 SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, NEGERI
3. SMKS KOSGORO SINGKAWANG, Jalan KEPOL MAHMUD Nomor 19 SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, SWASTA
4. SMKS MUDITA SINGKAWANG, Jalan SM TSJAFIOEDDIN Nomor 32, Kelurahan PASIRAN, SWASTA
5. SMKS PERTIWI SINGKAWANG, Jalan YOHANA GODANG SINGKAWANG, Kelurahan PASIRAN, SWASTA
6. SMKS SM TSJAFIOEDDIN SINGKAWANG, Jalan S.M. TSJAFIOEDDIN Nomor 29 SINGKAWANG BARAT, Kelurahan PASIRAN, SWASTA
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