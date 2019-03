Kalahkan ITB, Pemuda Asal Ketapang Sukses di IT FEST USU 3.0 2019

Syekh Arpi Ageng bersama Tim nya AMCC dari Universitas AMIKOM Yogyakarta, dan pemenang lainnya di Final IT FEST USU 3.0 2019. Yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Medan (16/3/2019).

Citizen Reporter

Product Manager Tim AMCC, Syekh Arpi Ageng

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Lebih dari 30 tim berkumpul untuk mengikuti Final IT FEST USU 3.0 2019 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sumatera Utara, Medan (16/03/2019). Hingga saat ini IT FEST USU sendiri sudah berjalan untuk ketiga kalinya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, IT FEST USU diikuti oleh berbagai universitas dari seluruh Indonesia. IT FEST USU 3.0 memiliki beberapa cabang kompetisi, diatantaranya ada kompetisi Application Development, Business IT Case, UI/UX Design serta Competitive Programming.

Pada tahun ini IT FEST USU mengusung tema “Integrated Creation For Society”.

Pada putaran Final, IT FEST USU 3.0 dihadiri oleh lebih dari 20 tim dari berbagai cabang kompetisi yang telah melewati 2 tahap seleksi dalam waktu kurang lebih tiga bulan sejak Desember 2018.

Tim AMCC (Amikom Computer Club) selaku perwakilan Universitas Amikom Yogyakarta untuk cabang kompetisi Application Development berhasil melaju kebabak final bersama 5 tim lain diantaranya berasal dari ITB (Institut Teknologi Bandung), UB (Universitas Brawijaya), Politeknik Bandung dan juga Universitas Negeri Lampung dengan menyisihkan 20 tim dari berbagai Universitas lainnya.

Pada babak final tim AMCC yang beranggotakan Syekh Arpi Ageng (Product Manager) , Sandy Priyatna (Programmer) serta Ali Rahmat Ismail (Programmer) mempresentasikan sebuah produk aplikasi yang berguna untuk mengelola sampah rumahan yang bernama “Matrash”.

Produk yang masih dalam tahap pegembangan ini sudah melalui tahap riset dan validasi pasar serta pendampingan yang dilakukan oleh Kampus (Universitas Amikom Yogyakarta) secara intensif selama 2 bulan.

Siapa sangka Syekh Arpi Ageng yang merupakan PM (Product Manager) dari tim AMCC merupakan pemuda asal Kabupaten Ketapang yang sedang merantau merupakan orang dibalik ide membuat aplikasi MaTrash ini.

Dari ide yang ia kembangkan bersama dua anggota tim lainnya aplikasi Matrash menjadi aplikasi terbaik kedua setelah mengalahkan salah satu tim dari ITB (Institut Teknologi Bandung) pada Final IT FEST USU 3.0 2019.

Saat ini produk yang dibuat tim AMCC sedang dalam tahap pengajuan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk dikembangkan dikemudian hari agar dapat menjadi produk yang bisa memberikan manfaat di masyarakat.

