JADWAL Kualifikasi Euro 2020 Malam Ini! Ada Belanda, Rusia, Belgia Kick Off Mulai Pukul 22.00 WIB

JADWAL Kualifikasi Piala Eropa 2020 Malam Ini! Ada Belanda, Rusia, Belgia Kick Off Mulai Pukul 22.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020 Kamis (21/3/2019) mulai pukul 22.00 WIB hingga dini hari nanti setidaknya akan mempertandingkan 10 laga.

Sebanyak 20 negara akan saling beradu strategi yang masing-masing terbagi dalam Grup C, E, G dan I.

Berikut jadwal babak kualifikasi Euro 2020 yang rencananya akan digelar Kamis (21/3/2019) dini hari nanti :

Kamis (21/3/2019)

Grup C: Belanda vs Belarus, Irlandia Utara vs Estonia

Grup E: Kroasia vs Azerbaijan, Slovakia vs Hungaria

Grup G: Austria vs Polandia, Makedonia vs Latvia, Israel vs Slovenia

Grup I: Belgia vs Rusia, Kazakstan vs Skotlandia, Siprus vs San Marino

