Perempuan yang memiliki kulit terang atau putih bersih biasanya lebih mudah memilih warnablush on yang cocok untuk kulitnya.

Kulit terang jika menggunkana warna blush on yang terang akan terlihat natural dan segar, jika menggunakan warna blush on yang gelap dan ada sentuhan gliter akan menambah kesan mewah dan cantik ketika datang ke sebuah acara resmi.



Ketika pemilihan warnapun kamu harus tentukan blush on yang memang cocok untuk kulitmu dan membuatmu percaya diri saat menggunakannya.

pinterest.com Blush On untuk Kulit Medium

warna yang cocok untuk kulit yang sedang atau warna kulit kuning langsat, cocok menggunakan blush on warna reach pink atau merah muda karena lebih terlihat natural.

Warna-warna seperti itu bisa digunakan ketika kegiatan sehari-hari sehingga terlihat segar dan alami, jika ingin datang ke sebuah acara kamu bisa menggunakan warna yang lebih warm mauve (merah mudah keungguan) terlihat mewah dan lebih elegan.



Untuk kamu yang pemula, kamu bisa menggunakan blush on dari brand makeup yang memang sudah memiliki review bagus dari berbagai beauty blogger dan memiliki harga yang tidak terlalu mahal sehingga mudah kamu coba.

pinterest.com

Blush On untuk Kulit Gelap

Wuh, ini nih yang suka bikin bingung buat kamu yang punya kulit gelap kadang suka susah cari blush on yang cocok buat kulit wajah.

Kamu yang punya kulit gelap gak usah takut terlihat aneh atau malah tambah tidak percaya diri, kamu bisa menggunakan blush on warna orange, merah bata, dan warna yang membuat kamu nyaman dan merasa bisa jadi diri kamu.

Sekarang produk-produk make up sudah mengeluarkan berbagai warna untuk warna kulit.

pinterest.com