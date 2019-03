Jadwal Kualifikasi EURO 2020: Inggris Vs Ceko, Spanyol vs Norwegia, Italia vs Finlandia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kualifikasi Euro 2020 sesuai jadwal akan dimulai Kamis, 21 Maret 2019.

55 negara yang terbagi dalam 10 grup akan berjibaku demi meraih tiket menuju Euro 2020 yang digelar di 12 kota pada negara berbeda.

Untuk kualifikasi Euro 2020, tim yang menjadi juara dan runner up grup akan lolos otomatis ke putaran final.

Siaran langsung kualifikasi Euro 2020 disiarkan Live SupersoccerTV.

Berikut ini jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 sejak Kamis (21/3/2019) hingga Minggu (24/3/2019):

Kamis, 21 Maret 2019

Kazakhstan vs Skotlandia, 22.00 WIB

Jumat, 22 Maret 2019

Siprus vs San Marino, 00.00 WIB

Irlandia Utara vs Estonia, 02.45 WIB

Belanda vs Belarusia, 02.45 WIB

Slowakia vs Hungaria, 02.45 WIB

Kroasia vs Azerbaijan, 02.45 WIB

Israel vs Slovenia, 02.45 WIB

Makedonia vs Latvia, 02.45 WIB

Austria vs Polandia, 02.45 WIB

Belgia vs Rusia, 02.45 WIB

Sabtu, 23 Maret 2019