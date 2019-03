TRIBUN WIKI: Ini Alamat RSUD dr Rubini Mempawah

Ini Alamat RSUD dr Rubini Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Seperti halnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rubini Mempawah adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, Senin (18/3/2019).

RSUD dr Rubini merupakan Rumah Sakit Kelas C Non Pendidikan Sesuai SK Menkes RI tanggal 5 Juni 1996 No 533/Menkes/ SK/IV/1996, dan merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Mempawah.

RSUD dr Rubini menjadi Rujukan Tingkat Kabupaten yang melayani Penduduk dari Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, sebagian Kabupaten Bengkayang dan rujukan lainnya.

RSUD dr Rubini beralamat di Jalan Rumah Sakit dr. Rubini, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kode Pos: 78912.