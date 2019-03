Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Yuk Simak Disini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada 17 Maret 2019 berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. My Love Goes On (James Morrison Feat. Joss Stone)

2. Touch (Moss Kena)

3. Maybe You’re the Reason (The Japanese House)

4. Exits (Foals)

5. Uncomfortably Numb (American Football Feat. Hayley Williams)

6. Don’t Feel Like Crying (Sigrid)

7. Juice (Lizzo)

8. Harmony Hall (Vampire Weekend)

9. Better Than Me (Ten Tonnes)

10. Dylan Thomas (Better Oblivion Community Center)

