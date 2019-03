Rising Star Indonesia 2019 - Yovie Ibaratkan Jacqueline Seperti Lionel Messi, Beda Dengan Ronaldo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Expert Rising Star Indonesia 2019, Yovie Widianto mengatakan, jika diibaratkan bintang sepakbola, Jacqueline itu seperti Lionel Messi.

"Nggak perlu latihan terlalu banyak, bakat alamnya sudah luar biasa," katanya saat mengomentari penampilan kontestan Rising Star Indonesia 2019, Jacqueline Caroline usai menyanyikan "Sorry Not Sorry" di Super 9, Senin (18/3/2019) malam.

Yovie mengatakan, beda dengan Cristiano Ronaldo yang perlu kerja keras untuk mendapatkan kehebatannya dan memang hebat.

"Tapi kamu dengan tampak tidak terlalu mood saja kamu sudah luar biasa. Apalagi kamu ditambah effort yang luar biasa," kata Yovie.

Baca: Ramalan Zodiak Aries Hari Ini Selasa 19 Maret 2019: Karier, Asmara dan Keuangan

Baca: Kontestan Rising Star Indonesia Lolos ke 7 Besar, Dua Kontestan Terhenti di Super 9 Rising Star 2019

Baca: Kalbar 24 Jam - Korban Janji Manis Comblang, Istri Sutarmidji Ultah,Hingga Pasutri Bawa Sabu Diciduk

Baca: Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini Selasa 19 Maret 2019: Karir, Asmara dan Keuangan

"Jadi nggak salah bahwa Ocha menemukan kamu adalah salah satu mutiara musik Indonesia," lanjutnya.

Namun Yovie mengingatkan ini bukan akhir dari perjuangan Jacqueline.

Melainkan menjadi awal untuk meraih sesuatu yang lebih besar lagi dan buktikan di industri musik Indonesia.

"Itu penting sekali," pungkasnya.

Tujuh kontestan Rising Star Indonesia sukses melaju ke Super 7, Senin (18/3/2019).