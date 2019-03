Kontestan Rising Star Indonesia Lolos ke 7 Besar, Dua Kontestan Terhenti di Super 9 Rising Star 2019

Kontestan Rising Star Indonesia Lolos ke 7 Besar, Dua Kontestan Gagal di Super 9 Rising Star

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tujuh kontestan Rising Star Indonesia sukses melaju ke Super 7, Senin (18/3/2019).

Hasil voting di Rising Star Indonesia Super 9, juga menempatkan dua kontestan gagal melaju ke Super 7 Rising Star Indonesia.

Dua kontestan Rising Star Indonesia yang gagal melaju ke Super 7, adalah Vadhlil Amaya dan Salma Faradhila.

Keduanya mendapat voting terendah. Vadhlil Amaya mendapat vote 63 persen, sementara Salma Faradhila 39 persen.

Sementara itu, Jacqueline Caroline sukses mendapat voting tertinggi 88 persen.

Baca: RAMALAN ZODIAK Selasa 19 Maret, Aquarius Hati-hati dengan Seseorang, Taurus Berani Ambil Risiko

Baca: Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini Selasa 19 Maret 2019: Karir, Asmara dan Keuangan

Baca: ZODIAK Hari Ini Selasa 19 Maret, Banyak Ide yang Muncul Virgo, Imajinasi Leo Terbang Tinggi!

Baca: Berikut Deretan Zodiak yang Paling Sulit Dipahami, Cek Apakah Kamu?

Jacqueline Caroline tampil dengan "Sorry Not Sorry" dan mendapat vote Yes dari semua juri.

Rossa mengatakan, dirinya tak salah memilih sebuah berlian.

Setelah penampilan Jacqueline, semua bisa menyaksikan bahwa apa yang dipilih juri selama ini tidak salah.

"Aku bangga pada diri aku sendiri karena kuping aku tak pernah salah menilai sebuah berlian," kata Rossa.