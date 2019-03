Cargill Ajak Perempuan Indonesia Hidup Sehat dan Bahagia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Cargill melalui Cargill Women’s Network (CWN) Indonesia menggelar perayaan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2019 dengan mengadakan talkshow yang mengangkat topik Finding your true self and leading a well-balanced life, Kamis (14/03/2019).

Dalam talkshow yang tidak hanya dihadiri karyawan perempuan tersebut, Cargill mengundang pakar psikoterapis Monica Kumalasari serta penggiat kesehatan yang juga presenter TV Sophie Navita.

Mereka hadir membagikan tips agar perempuan Indonesia dapat hidup sehat dan bahagia melalui jenis makanan yang mereka konsumsi, serta dapat mengenali diri untuk bisa berani mengaktualisasikan dan menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki dengan maksimal.

“Mewakili CWN, saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Kiranya momen ini mengingatkan kita semua bahwa perempuan memiliki peran penting dimanapun mereka berada. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, Cargill percaya bahwa perempuan harus sehat dan bahagia. Oleh karena itu, CWN menjadikan momentum ini sebagai wadah berbagi tips sehat dan bahagia bagi perempuan Indonesia,” kata President Cargill Women’s Network (CWN) Indonesia Indirawati Suripto melalui rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Selasa (19/03/2019).

Certified psychotherapist dan Co-founder Vinca Wellness Clinic Monica Kumalasari dalam paparannya menjelaskan mengenai behaviour preferences atau preferensi perilaku manusia dengan membaginya ke dalam empat elemen dengan masing-masing kecenderungan sikap yang dibawa: earth (firm), air (clear), water (calm), dan fire (bright).

“Keempat elemen ini merupakan behaviour preferences sehingga sebenarnya bisa berubah. Namun dengan memahami preferensi diri sendiri dan orang lain, kita bisa lebih bisa mengetahui bagaimana cara bersikap dan berinteraksi dengan orang lain yang bisa diterapkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari,” papar Monica.

Monica juga menjelaskan cara mengenali diri secara mudah yang langsung dipraktikkan oleh para peserta dengan menjawab beberapa pertanyaan preferensi.

Sementara itu, Health Coach, Chef dan TV Presenter Sophie Navita mengawali sesinya dengan mengapresiasi Cargill Indonesia yang mengangkat tema Well Being dalam perayaan tahun ini. “Manusia terdiri dari body (tubuh), mind (pikiran), dan soul (jiwa) yang ketiganya harus terjaga dengan baik. Tubuh manusia memerlukan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air yang cukup untuk dapat memenuhi nutrisi harian mereka sehingga dapat beraktivitas secara maksimal juga,” jelas Sophie.

Sophie mengatakan, pikiran manusia dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar, baca maupun lihat. “Namun, jiwa memegang peran paling penting. Manusia harus dekat dengan Yang Kuasa agar mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan begitu, manusia dapat mengetahui apa yang mereka harus lakukan, bagaimana mereka harus berinteraksi, bahkan apa yang harus mereka makan,” papar Sophie.

CWN adalah organisasi perempuan milik Cargill yang berpusat di Minneapolis, Amerika Serikat. Organisasi ini bertujuan untuk memberdayakan para karyawan perempuan Cargill dalam mencapai prestasi kerja dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan berkomitmen untuk terus mendukung kesetaraan. (*)