Bawaslu Minta Peserta Pemilu Taat Aturan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, Mustadi mengatakan, semua peserta pemilu harus taat aturan.

Hal itu ia katakan, setelah mengamati masih banyak APK Caleg yang terpasang di tempat-tempat umum seperti di Pasar, dinding-dinding toko dan lainnya.

"Saya menemukan masih banyak peserta pemilu yang apk nya terpasang ditempat umum, seperti poster, stiker dan pamflet yang menempel di dinding-dinding toko," ujarnya, Selasa (19/3/2019).

Parahnya kata Mustadi, diantara APK tersebut pemiliknya sudah tegur oleh Bawaslu, dan diminta agar melepas APK.

"Mereka sudah ada yang kita hubungi langsung misalnya caleg, dan kita minta untuk menanggalkan APK nya, namun hingga saat ini nyatanya masih terpasang," ungkapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat Bawaslu akan kembali melakukan pembersihan dan penertiban APK di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan sesuai aturan.

"Besok kita akan kembali melakukan pembersihan APK, dan caleg serta partainya akan kembali kita berikan teguran," jelasnya.

Menurutnya, pelarangan pemasangan APK di lokasi-lokasi terlarang itu sudah tertera dalam Perbawaslu tentang pengawasan kampanye.

"Terkait, kampanye yang dilakukan peserta pemilu banyak perihal Apk yang dipasang dilokasi yang tidak boleh dipasang apk ini, sesuai perbawaslu 28 dan 33 th 2018 tentang pengawasan kampanye, surat bawaslu no 1990 tentang pengawasan metode kampanye, pkpu 23,28, 33 thun 2018 tentang kampanye, sk kpu sbs no 58, sk bupati sambas no 429 dan 527 tahun 2018," tutupnya