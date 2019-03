VIDEO: PGIW-Keuskukapan Agung Pontianak Gelar Dialog Kebangsaan

PGIW-Keuskukapan Agung Pontianak Gelar Dialog

KebangsaanTRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Keuskupan Agung Pontianak menggelar Dialog Kebangsaan di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (18/3/2018) pukul 16.30 WIB.

Dialog Kebangsaan ini dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono, perwakilan dari TNI, pejabat Pemprov Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan sejumlah generasi muda yang ada di kota Pontianak maupun Kalbar.

Dengan tema 'Aku Berhikmat, Pemilu Memikat' Dialog Kebangsaan ini digelar untuk menjaga dan memilihara kemajemukan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya menjelang pemilu serentak tahun 2019.

Selengkapnya dalam video di atas.



